Ravenna, 16 aprile – Lutto nel mondo della musica. E’ morto, a causa del Coronavirus, Franco Vassura dei Melardot, gruppo storico ravennate di cui era cantante e musicista – per la precisione, fisarmonicista – e anche ‘maester’ (il maestro). Il suo era un volto noto tra gli addetti ai lavori e musicisti di tutto il territorio, per il suo negozio di strumenti musicali di via Romea. Vassura era anche un ottimo accordatore di pianoforti, era l’accordatore ufficiale del Teatro Alighieri, e collaborava a Ravenna Jazz e saltuariamente anche con il Ravenna Festival. In molti lo ricordano per la battuta pronta, quasi sempre in dialetto romagnolo.

“Un grandissimo dispiacere – scrivono i colleghi del Mama’s Club di Ravenna, sulla pagina Facebook – Un caro amico, un musicista, un personaggio speciale ci ha lasciati… Un collaboratore che il Mama’s non potrà mai dimenticare, sul nostro piccolo palco ad accordare il pianoforte, con le sue battute e le nostre risate, Franco Vassura ci sarà sempre!”.

Così scrive Antonio De Rosa Sovrintendente di Ravenna Manifestazioni: “Riposi in pace il caro Franco Vassura, inseparabile amico dei pianoforti della città da 45 anni almeno. Quante volte lo abbiamo visto sui palcoscenici della Rocca, del Teatro Alighieri, chino sulla cordiera ad accordare Steinway, Yamaha, Bosendorfer… Un artigiano sopraffino, con un grande orecchio musicale e la battuta, tagliente, sempre pronta! Ci mancherà moltissimo, un privilegio averlo conosciuto”.

Vassura è deceduto dopo un mese di ricovero tra cui tre settimane di terapia intensiva.