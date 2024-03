Fusignano, ecco la nuova Casa della Comunità

Sono stati molti i cittadini che sabato scorso hanno partecipato all’open day della Casa della Comunità di Fusignano. Accompagnati dai volontari delle associazioni, hanno potuto vedere da vicino i servizi presenti e interagire con i professionisti. La giornata è stata anche l’occasione per fare il punto sul valore di queste strutture sul territorio. "La Casa della Comunità – ha sottolineato il sindaco di Fusignano, Nicola Pasi – non è solo un luogo fisico, ma un insieme di persone, competenze, collaborazioni, è una rete che lavora per la salute della comunità". La strada fatta dalla Casa di Comunità di Fusignano in questa direzione è stata tanta, come ha testimoniato la direttrice di Distretto, Federica Boschi, che ha menzionato il lavoro, le collaborazioni e il confronto alla base del percorso che ha portato alla creazione di "un luogo in cui la comunità è parte attiva del proprio processo di salute e si integra con i professionisti socio sanitari". La direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna, Francesca Bravi, ha ricordato come il processo di sviluppo dell’assistenza primaria, veda una chiave di volta nelle nuove Case di Comunità, evoluzione delle già esistenti Case di Salute. Durante la cerimonia di sabato sono intervenuti anche il direttore assistenziale di Ausl Romagna, Mauro Taglioni, in rappresentanza dell’importante componente infermieristica dell’assistenza primaria, il presidente del Comitato di Distretto Luca Piovaccari, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni, che da sempre collabora a fianco dell’Azienda Sanitaria, e la dottoressa Cinzia Badiali, che ha portato i saluti della Regione. La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro, simbolicamente eseguito dai rappresentanti della componente sociale e del volontariato.