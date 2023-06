Gare di solidarietà Eventi e raccolte fondi Anche da bimba di 7 anni

Sono tante le iniziative di raccolta fondi da destinare al supporto degli alluvionati, organizzate sul territorio da enti, privati e imprenditori. Si parte con la cena di beneficenza in calendario per giovedì 15 giugno al ristorante pizzeria Ellepì di Massa Lombarda. A promuoverla è l’Associazione Risveglio Italiano che devolverà il ricavato a sostegno di strutture scolastiche e sportive del territorio individuate direttamente. Si passa poi a Bagnacavallo dove, in contemporanea al ritorno delle iniziative "Di Martedì" partirà una raccolta fondi promossa dai commercianti della rete di impresa "Bagnacavallo fa centro". I tre appuntamenti previsti si svolgeranno dal 13 al 27 giugno e seguiranno la formula tradizionale con mercatini creativi e dei ragazzi, giochi e animazioni, musica e street food e negozi aperti in centro storico. L’apertura, martedì 13 giugno, sarà affidata alla musica degli "Aguaplano Duo" con Vittorio Bonetti a piano e voce e Jader Nonni alle percussioni. L’iniziativa "Di Martedì" sarà legata alla raccolta fondi lanciata da "Bagnacavallo fa centro" che darà modo, alle famiglie colpite di acquistare tramite voucher in maniera autonoma beni di prima necessità nelle attività del territorio aderenti all’iniziativa. Le donazioni potranno essere fatte tramite bonifico all’Iban intestato a "Bagnacavallo fa Centro" IT23O0627067490CC0060228567. Alla stessa raccolta parteciperà l’evento benefico di sabato 17 giugno, promosso sempre a Bagnacavallo dalle 17 alle 24, nell’esclusiva cornice del Chiostro dell’Antico Convento di San Francesco che vedrà la partecipazione di 2 stelle di MasterChef 12 Italia, il cooking show di Sky, Nicola Longanesi e Francesco Girardi. L’iniziativa organizzata dall’associazione Ginclinazione A.P.S. in collaborazione con gli Ultras Bagnacavallo e il patrocino del Comune proporrà anche una selezione di Gin locali e di vini del Consorzio "Il Bagnacavallo", musica, dj set e la vendita di t-shirts, realizzate dal marchio ravennate Lab84. Il ricavato della serata sarà devoluto alle famiglie della zona colpite dall’alluvione con l’acquisto di buoni spesa da usare nelle attività commerciali associate al Consorzio in Bassa Romagna e a Bagnacavallo Fa Centro. Ad Alfonsine prosegue la solidarietà di Dalida, la bimba di 7 anni che aveva deciso di destinare una parte della sua paghetta a chi stava lavorando per salvare il paese. Insieme alla sua famiglia e in collaborazione con l’associazione alfonsinese "Romagnacuorè", la piccola ha deciso di avviare una raccolta fondi destinata ai residenti che hanno subito danni. I fondi raccolti verranno distribuiti equamente tra le famiglie alluvionate.

Monia Savioli