Gestione stadio dei pini, a breve l’affidamento

Riprendono nel comune di Cervia gli interventi pubblici riguardanti le asfaltature dopo la sospensione per il periodo di Ferragosto. "Sono lavori di manutenzione programmati nell’entroterra, che rispondono a precise richieste e valutazioni fatte insieme ai Consigli di zona – spiega l’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Mirko Boschetti - Al momento si stanno programmando ulteriori interventi da realizzare nelle prossime settimane. Inoltre, nei prossimi giorni riprenderanno anche importanti lavori sulla fascia costiera, di cui daremo tempestiva comunicazione". Nel frattempo, sempre sul fronte dei lavori pubblici, l’amministrazione ha proceduto con determina dirigenziale alla validazione del progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione ordinaria delle banchine stradali nel forese per la sicurezza stradale. Ogni anno, infatti, è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria delle banchine stradali e dei cigli della rete viaria del forese per garantire la massima visibilità e, conseguentemente, condizioni ottimali di sicurezza per la circolazione. Nello specifico gli interventi devono essere realizzati nelle località di Castiglione di Cervia, Montaletto, Pisignano, Savio, Villa Inferno, Tantlon, Sant’Andrea e ulteriori zone del forese per una cifra riferibile al 2024 a 32.000 euro. Infine, è in corso la procedura di affidamento per la gestione dello stadio Todoli di Milano Marittima per il quinquennio 2024-2029.

Al momento si è fatto invito all’unico soggetto che ha manifestato interesse nell’ambito avviso pubblico a presentare una proposta progettuale per l’utilizzo e la gestione dell’impianto sportivo. Non manca quindi molto per la nuova assegnazione. A fine giugno, infatti, scadeva l’affidamento all’Asd Cervia 1920. Inoltre, l’amministrazione comunale erogherà all’affidatario un contributo economico annuo pari a 27mila euro a sostegno delle attività di promozione sportiva e comunque delle attività a valenza educativa, sociale, aggregativa, di comunità svolte presso l’impianto da evidenziare nell’ambito del progetto facente parte dell’offerta qualitativa. Il sostegno e la promozione dello sport, dunque, si realizzano attraverso alcune fondamentali linee di intervento, "tra le quali in primo luogo la messa a disposizione di impianti sportivi attrezzati per la pratica delle diverse discipline".

I cinque anni della durata della convezione, con possibilità di rinnovo per un anno, consentiranno ai gestori che saranno individuati una programmazione delle attività sportive e gestionali di medio periodo. L’affidamento avviene con una procedura ad evidenza pubblica in coerenza e a conferma della natura dell’impianto quale servizio privo di rilevanza economica.

Ilaria Bedeschi