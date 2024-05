Giornata di festa alla Jus Pascendi . Una scultura nella casa protetta

Ha riscosso numerosi consensi la festa di sabato scorso per gli ospiti della casa protetta Jus Pascendi di Conselice. Un’iniziativa che ha visto l’installazione, nel cortile della struttura, di una scultura di Renato Mancini, nonché la partecipazione dei bambini delle scuole. Sono intervenute l’amministratrice dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, l’assessora ai Servizi sociali del Comune Raffaella Gasparri, la coordinatrice della Jus Pascendi Nadia Samorini, la presidente dell’associazione Art Lab Laura Gaetta e l’artista Renato Mancini. Dopo uno spettacolo di ballerini di associazioni di danza del territorio a scopo benefico, la giornata è proseguita con i bambini che si sono impegnati, tramite disegni e ‘tatuaggi’ temporanei applicati agli ospiti della struttura in una dimostrazione sull’igiene per sensibilizzare, in occasione della Giornata Mondiale sul tema, sulla prevenzione delle malattie infettive. Ora i disegni dei bambini sono appesi nella casa protetta. Nel giardino della struttura è stata installata una scultura dell’artista locale Renato Mancini, ‘Il gigante e il palloncino’, che assembla oggetti che diversamente sarebbero finiti in discarica e che l’artista ricicla in un’ottica di recupero. Donata dall’associazione Art Lab in occasione dell’evento ‘Il palloncino di Roberto’, la scultura ha trovato la sua sede ideale presso la Jus Pascendi come opera simbolo dell’inclusione dei più fragili.

lu.sca.