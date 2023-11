Gli Slow Train e il loro blues-rock

Questa sera alle ore 21.30 al Mama’s Club - circolo Arci Scintilla in via San Mama 75, concerto degli Slow Train, specializzati in blues-rock. Questa la composizione del gruppo: Giorgia D’Altri: voce; Mattia Mersecchi: chitarra e cori; Claudio Benvenuti: basso e Carlo Solaroli alla batteria. La nuova formazione nasce dopo la pandemia da Covid 19 con la collaborazione con la cantante Giorgia D’Altri per la canzone di Natale 2021 Joy to the World. A gennaio 2022 inizia la ricerca del nuovo bassista e da quel momento si crea la visione blues che il gruppo condivide. La band propone un viaggio nella storia degli anni 20 ai giorni nostri, intervallando narrazione musica per dare completezza al mondo del blues, reinterpretando cover di Joe Bonamassa, Beth Hart, BB King, Ana Popovich, Etta James, Tracy Chapman, Aretha Franklin e altri, oltre che comporre ed eseguire brani inediti. Info:mamasclub.it