Grandinata tra Lugo e Alfonsine Ingenti danni a frutteti e vigneti

Risultano purtroppo ingenti i danni arrecati a diverse colture, in particolare frutteti e vigneti, dalla grandinata che poco dopo la mezzanotte di ieri si è abbattuta sulla parte settentrionale della nostra provincia. Un fenomeno associato a rovesci di pioggia, crollo delle temperature e violente raffiche di vento. A essere colpita dai fenomeni più intensi è stata una ‘striscia’ compresa tra Frascata, Lavezzola, Passogatto, Voltana, Filo, Villa Pianta di Alfonsine, Chiesanuova di Voltana, Taglio Corelli e alcune altre aree a nord di Alfonsine. "Si è trattato – spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) – degli effetti di un sistema temporalesco multicellulare che, in conseguenza dell’arrivo di aria un po’ più fresca in quota, è partito dal Bresciano, attraversando in seguito la provincia di Mantova dove sono caduti anche chicchi addirittura del diametro di oltre 10 centimetri, per poi raggiungere il Ferrarese e quindi interessare, sia pure più indebolito, la parte più a nord dei territori comunali di Conselice, Lugo e Alfonsine. A favorire la formazione della grandine è stato il contrasto con l’aria estremamente calda e umida presente da giorni nei bassi strati". Come detto, non sono mancate raffiche di vento di notevole intensità. "In effetti – osserva l’esperto – in alcune aree del Lughese e del Conselicese settentrionale gli anemometri hanno registrato una velocità compresa tra gli 80 e i 85 chilometri orari. Notevole anche il calo termico: in circa mezz’ora si è infatti passati da 27 a circa 20 gradi. Per quanto riguarda invece la pioggia, a registrare l’accumulo maggiore è stata Filo (località a cavallo tra la nostra provincia e quella di Ferrara, ndr) con 16 millimetri, seguita da Voltana con 12 mm, Lavezzola con 11.7 mm, Marina di Ravenna con 11.2 mm, San Romualdo e Porto Corsini con 10.2 mm e Taglio Corelli di Alfonsine con 9.3 millimetri (dato rilevato nella zona dell’idrovora Tratturo, ndr)".

Passando alle previsioni, Randi spiega che "le temperature, rispetto naturalmente ai giorni scorsi, saranno un po’ meno estreme. È vero che domani (oggi, ndr) farà ancora piuttosto caldo con massime comprese tra i 34 e i 36 gradi, ma sia sabato che domenica ci si avvicinerà alle medie del periodo, vale a dire a valori oscillanti tra i 31 e i 32 gradi. Da lunedì arriverà un’altra ‘fiammata’ che però avrà vita breve, visto che già mercoledì e giovedì a livello termico si dovrebbe di nuovo tornare alla normalità. A livello di precipitazioni, tra la notte di venerdì e il primo pomeriggio di sabato non sono da escludere locali temporali anche un po’ più estesi verso il sud della provincia. Possibili altri temporali nella seconda metà della prossima settimana".

Luigi Scardovi