I libri per l’infanzia in piazzetta Pisacane

Presentato il calendario della piazzetta Pisacane di Cervia organizzato dalla libreria Bubusettete, con il patrocinio del Comune. Una occasione per offrire durante tutta l’estate eventi dedicati ai più piccoli, ma interessanti anche per i genitori. Una occasione, inoltre, per riempire la piazzetta di turisti e residenti sostenendo quindi, grazie al pubblico che interverrà, anche le attività economiche vicine. "La Piazzetta dei Bambini" raggiunge la sua 15° edizione, celebrando un importante traguardo. Gli appuntamenti si svolgeranno ogni giovedì alle 21, dal 12 giugno all’11 settembre. Il programma di quest’estate vedrà la partecipazione di autori e ospiti d’eccezione: Elisa Mazzoli (10 luglio e 21 agosto) e Marianna Balducci (3 luglio), nomi amatissimi della letteratura e illustrazione per l’infanzia; l’illustratore Tassi (4 settembre), con i I suo inconfondibile stile grafico; lo spettacolo di burattini a cura del cervese Vladimiro Strinati (26 giugno), pronto a incantare con nuove storie e vecchie magie; lo psicologo e psicoterapeuta infantile Francesco Tarlassi (7 agosto), che accompagnerà grandi e piccoli in riflessioni delicate e profonde; il profiler bolognese Paolo Morabito (28 agosto), che proporrà un incontro speciale sul tema dell’identità e dell’osservazione. Grande ritorno quello dei burattini, con Strinati, che raccoglie una grande eredità a cui Cervia è sempre stata legata soprattutto durante i mesi estivi. Giovedì il primo appuntamento si intitola ’La piazzetta in gioco’ (partecipazione gratuita; prenotazioni 0544/1888062)La Piazzetta dei Bambini è organizzata dal Comune di Cervia, dal Consorzio Cervia Centro e da Bubusettete, il centro culturale per adulti bambini che vogliono provare nuove esperienze.

i.b.