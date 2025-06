I numeri del porto. Positivi i primi 5 mesi. Bene anche le crociere

Agroalimentari, container, petroliferi, materiali da costruzione e metallurgici sono le merci che fanno chiudere il primo quadrimestre del 2025 del porto di Ravenna con un bilancio positivo. La movimentazione complessiva è di 8,8 milioni tonnellate, +8,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Aumentate anche le toccate nave, con una crescita del 3,7%. Segno meno per concimi, trailer e prodotti chimici. "Le stime sulla produzione di cereali sono ottime – commenta il direttore operativo dell’Autorità Portuale, Mario Pretrosino – e fanno ben sperare sulla movimentazione dei prossimi mesi. Per i container, l’attivazione di nuove linee rende il porto competitivo, soprattutto in export. E nonostante i crescenti costi energetici e gli strumenti legislativi europei per ridurre le emissioni climalteranti, registriamo una ripresa anche dei materiali da costruzione. Positivi i metallurgici, con il porto che consolida il primato in Italia". In aprile sono state movimentate 2,1 milioni di tonnellate, un +6,2% rispetto ad aprile 2024. Particolarmente negativo in questo mese l’automotive, con un meno 71,5% di auto provenienti dalla Germania. Le merci secche hanno totalizzato nei primi quattro mesi un + 9,6%. Spiccano le merci in container, cresciute dell’11,8% rispetto al 2024, nonostante un calo dell’1,5% nel mese di aprile. In flessione il traffico traghetti. Buone notizie dai prodotti liquidi, che da gennaio ad aprile registrano un +2,5%, con un’accelerazione ad aprile (+25%). Nello stesso periodo, bene le crociere (+6,3%). Secondo le stime, maggio dovrebbe chiudersi con una movimentazione di 2,4 milioni di tonnellate (+1% su base annua). Il bilancio stimato del periodo gennaio-maggio 2025 dovrebbe attestarsi oltre gli 11,1 milioni di tonnellate (+6,6% sul 2024). Previsto per i container un +6,9%. Infine, Ravenna dovrebbe accogliere nei primi cinque mesi circa 31mila croceristi.

Maria Vittoria Venturelli