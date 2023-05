I paesi in collina feriti al cuore "Le frane sono ormai ovunque Caverna sotto la Brisighellese"

La situazione delle strade franate nel territorio collinare e montano è ufficialmente paragonabile a quella che avrebbe causato un grande terremoto. Sono ore di trepidazione a Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, dove il bilancio degli smottamenti si aggrava ormai di ora in ora. Secondo l’assessore Brisighellese alla Protezione civile Dario Laghi "le frane possono essere nell’ordine delle migliaia. Contarle tutte è impossibile, sono ovunque". Nella vallata del Lamone la situazione più esplosiva è legata a una frana sulla provinciale Brisighellese poco più a valle dell’abitato di San Cassiano: "lo smottamento è aggravato da una grossa infiltrazione di acqua sotto il manto stradale", spiega il sindaco Massimiliano Pederzoli. "Al di sotto della Brisighellese si è formata una sorta di caverna. Mandare uno scavatore a lavorare lì sarebbe un pericolo enorme, rischierebbe di franare verso il basso per decine di metri. Dove le strade sono state invase dalla terra cerchiamo di liberare la carreggiata, ma il personale è limitato. Molti terzisti hanno gli scavatori bloccati in punti in cui non sono raggiungibili". Una frana ha coinvolto la Brisighellese anche all’altezza della cooperativa agricola Cab: la strada è però stata sbloccata. Altri smottamenti hanno coinvolto il Monticino, il colle cioè che si staglia sopra Brisighella: in un caso la terra è penetrata dentro un’abitazione, in un altro le si è accumulata a ridosso. "I residenti sono stati sfollati, come altri 70 nostri concittadini, tutti accolti nel convento di Fognano". Peggiorata anche la situazione del ponte di via Rio Chiè, già in parte crollato nei giorni scorsi.

A Casola Valsenio e Riolo Terme l’emergenza è aggravata dalla mancanza di copertura telefonica, saltata sia per le linee fisse che per quelle mobili. Per tutta la giornata di ieri gli amici e i parenti di chi vive nei due comuni collinari hanno tentato di connettersi con i residenti, inutilmente. Una situazione che appesantisce l’angoscia per le notizie che si rincorrono, come quella relativa alla frana che si sarebbe abbattuta non lontano dal centro, meno grave di quanto inizialmente sembrasse. La provinciale Casolana è stata coinvolta da un serio smottamento nella sua parte più a valle (foto), e da allora è chiusa per il timore che possa interamente franare nel fiume. Una sorte che ha già visto protagonista il ponte della frazione di Isola, letteralmente divorato dalla piena, i cui resti ora appena si intravedono fra le acque limacciose.

Filippo Donati