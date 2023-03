I rumoreggianti di Solarolo a metà dell’800

In passato, tra borghesi e popolino era tenuta una certa distanza, voluta dai primi e contestata dal secondo. Come accadde a Solarolo quasi a metà ’800. La buona società ottenne il permesso di svolgere una festa da ballo a invito (tra di loro) nel teatro. Le autorità disposero che si facesse un’altra festa da ballo nella sala del Comune per la “classe infima dei Solarolesi”. Molti popolani, offesi dal mancato invito alla festa in teatro percorsero per protesta le strade del paese armati di archibugi, pistole e armi da taglio, sparando e gridando "Viva la libertê!" e impedendo ai borghesi impauriti di andare in teatro. Da dove uscì un gruppetto di organizzatori inviperiti che affrontò i ‘rumoreggianti’ in una rissa con diversi feriti.