I turisti arrivano da Germania e Stati Uniti

Open Turismo a Palazzo Rasponi, evento dedicato alle riflessioni sulla stagione turistica appena conclusa e su quella targata 2023. Focus principale sulla città d’arte che secondo il report della Regione risulta "in netta ripresa sia negli arrivi che delle presenze dall’estero, ritornando e superando i valori del 2018 e 2019. Il 65% dei turisti si concentra sui 10 mercati esteri maggiori. Al primo posto la Germania (13,4%) seguita dagli Stati Uniti che nel 2022 superano i francesi passando al 2°posto. Il tradizionale bacino Mittel-Europeo di lingua tedesca da solo continua a rappresentare quasi un quarto dell’intero mercato straniero".

"I dati che riguardano Usa e Gran Bretagna – commenta l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – sono in crescita e questo orienterà anche la nostra promozione. Ricordo che l’articolo comparso nel 2021 sul Times che posizionò la nostra città dei mosaici tra le 10 mete migliori per vacanze di arte e cultura, ha influito tantissimo sulle scelte degli inglesi". Il turismo balneare e, quindi, i lidi, devono invece ancora recuperare terreno . Circa 273 mila gli arrivi di italiani nel 2022, in crescita rispetto al 2021 (+10%) ma ancora al di sotto dei valori registrati nel 2019 (-2,5%).

Circa 1,7 milioni le presenze di italiani che hanno soggiornato sui lidi di Ravenna nel 2022. Si registra una variazione positiva rispetto al 2021 (+5,9) ma non ancora ai livelli degli anni pre-covid. Permanenza media di 6,2 giorni: più elevata per i turisti che arrivano dalle regioni più lontane (Sardegna, Sicilia, Basilicata) e più breve per chi arriva dalle Marche, Abruzzo e Lazio. Queste le principali provenienze: oltre un quarto dei turisti italiani arriva dalla Lombardia, un altro 7,3% dal Veneto e un altro 6,5% dal Piemonte. Il 35% degli arrivi registrati sono turisti di prossimità che si muovono all’interno della regione di residenza.

Se ci si focalizza sul mercato estero, la ripresa del turismo straniero risulta "piuttosto netta" anche sui Lidi e quasi in linea al trend positivo già registrato nella città d’arte. L’81% dei turisti si concentra su 10 mercati esteri maggiori. Al primo posto la Germania (37%) seguita dalla Svizzera e Liechtenstein (12%). Sui Lidi, ancor più che in città, il mercato Mittel-Europeo di lingua tedesca si conferma trainante.

"La nostra promozione – aggiunge l’asssore al turismo Costantini – punterà naturalmente sulla Germania con missioni a Berlino, Dusseldorf e Colonia, dove andiamo per la prima volta ma sulla quale riponiamo molta fiducia. Poi saremo in Spagna, a Madrid e Barcellona e in Est Europa".

L’assessore risponde anche ad uno dei temi sollevati da quattro gruppi che siedono all’opposizione in Consiglio comunale: i controlli nei B&B e negli alloggi di Airbnb. Tema rispetto al quale l’amministratore ha risposto così: "Non è vero che non vengono effettuati – dice Costantini – nonostante non sia così semplice. Quando riceviamo segnalazioni dalle associazioni di categoria o da semplici turisti, interviene la Polizia locale per le verifiche del caso".

lo. tazz.