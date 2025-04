I volti della piazza. Corone, bandiere ma anche cappellini

Tanti appassionati della monarchia inglese ieri non sono voluti mancare a una giornata storica per Ravenna e per il nostro Paese: la prima visita ufficiale di re Carlo III e della consorte regina Camilla in Italia. E da tutto lo Stivale, ma anche dall’estero, sono arrivate molte persone per rendere omaggio alla coppia reale britannica. Tra coloro che hanno raggiunto il cuore di Ravenna spiccava un gruppo di signore modenesi che seguono la monarchia inglese, indossando eleganti cappellini come da tradizione. In piazza c’erano anche chi leggeva lo speciale del Carlino, in attesa dell’arrivo della coppia reale che ha visto la folla applaudire e urlare in piazza Caduti e in piazza del Popolo dove erano presenti gruppi con bandierine inglesi, fiori, striscioni. Tra i partecipanti all’evento anche una simpatica signora in tricolore con un cartello con su scritto ‘Dio salvi il re’. Insomma, quella di ieri è stata per tutti una giornata da non dimenticare.