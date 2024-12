"Il 24 spaghettata e poi la veglia"

Giorgio Vianello andrà in chiesa per la veglia di mezzanotte poi festeggerà il Natale in famiglia, come da tradizione.

"La sera della vigilia ho in programma una spaghettata con un collega poi andrò a messa per la veglia di Natale – racconta –. Per il pranzo del 25 anche se sono veneto abbiamo previsto un tradizionale menù romagnolo con cappelletti in brodo fatti a mano, cucinerà il cognato della mia compagna e saremo una quindicina di parenti".

Per la fine dell’anno invece ha organizzato una gita fuori porta: "Concluderemo l’anno partendo per la montagna per passare un bel weekend a sciare".