Il bilancio degli ingegneri

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna ha recentemente approvato il preconsuntivo di bilancio 2023, e il budget preventivo 2024, presentati dal tesoriere Luca Mazzavillani. L’iniziativa si è svolta al Mercato Coperto ed è stata introdotta da un saluto dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune, l’ingegner Federica Del Conte, iscritta a sua volta all’Ordine provinciale. Il preconsuntivo presenta entrate maggiori rispetto a quanto preventivato: per cui il Consiglio dell’Ordine ha deciso di non aumentare la quota annuale degli iscritti, e di mantenere invariata la quota del contributo stanziata in favore della Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Ravenna, pari a 24 mila euro. Il presidente dell’Ordine Massimo Rosetti ha consegnato un attestato di ringraziamento a tutti gli ingegneri che, subito dopo l’alluvione di maggio, si sono resi disponibili a intervenire nei luoghi colpiti, a sostegno sia dei privati che delle amministrazioni pubbliche.

Il riconoscimento è andato dunque a Laura Avveduti, Francesca Bandini, Barbara Bravi, Marco Campoli, Eddy Cavina, Maurizio Cericola, Paolo Cibotti, Gianmarco Fogli, Roberto Guardigli, Giorgio Lega, Andrea Luccaroni, Irene Luppi, Antonio Masi, Claudio Morara, Alberto Tasselli, Enrico Tasselli, Elena Tattini, Roberta Toma, Giacomo Tricoli, Guido Violani.