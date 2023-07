Il cane cieco Rex, la storia in un libro

Appuntamento con la letteratura per ragazzi questa sera a Cervia. "Mi chiamo Rex, sono un Border Collie e come tutti quelli della mia razza ho un carattere forte e combattivo. Da anni sono cieco, ma ho un olfatto incredibile, mi piace da morire la piadina e ho deciso di convertirmi in investigatore per trovare indizi utili a spiegare quello che accade ormai da troppe notti nel canile, cioè un finimondo". Questa in sintesi la storia del libro che sarà presentato alle 19 nel piazzale antistante la Torre San Michele. "S.o.s cerco un amico – Rex, il cane investigatore", questo il titolo, è stato scritto da da Elisabetta Brighi e da Niccolò Pilandri. La trama prende spunto dalla vera storia del cane Rex (reali sono la gran parte dei personaggi come il veterinario e le operatrici del canile). I due autori sono nonna e nipote: Elisabetta, pensionata ex insegnante di scuola primaria, , e Niccolò, 12enne che ha finito la seconda media. Entrambi sono amanti degli animali - hanno due gatti ed ancora nel cuore il loro amato labrador Pepe che non c’è più - e quando possono frequentano il canile.

E’ stata Elisabetta a conoscere Rex. Fra un biscottino e l’altro è nata un’amicizia ma anche la consapevolezza che quel bellissimo cane doveva avere dei problemi alla vista perché i suoi movimenti, nel cortile dove abitava, erano impacciati e spesso andava a sbattere contro pali e ostacoli. D’accordo col suo padrone che non poteva più occuparsi di lui, Rex è stato affidato al canile. Le frequenti visite di Elisabetta e Niccolò che andavano spesso a trovarlo e a dare una mano alle volontarie, hanno stimolato la fantasia di nonna e nipotino ed è nato il libro, che ha le illustrazioni di Maika Perugini. Rex, che compirà 12 anni il 31 luglio, è stato adottato e vive a Ravenna con la sua nuova famiglia. Durante la serata - conduce Alessandra Giordano -, il libro sarà in vendita a 10 euro; il ricavato sarà devoluto al canile di Cervia. Alla serata con Elisabetta e Niccolò ci sarà naturalmente anche Rex. Ingresso è libero.

Rosa Barbieri