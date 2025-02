Il Capra Team fa 13. San Pietro in Campiano ko

Hakuna Matata 49Capra Team Ravenna 57

SAN PIETRO IN CAMPIANO: Chiabotto 23, Giunchi 6, Morsiani 6, Balducci 2, Bandini 10, Castellano 2, migani ne, Spinelli, Porzio, Camporesi ne, Cabiddu ne, Quercioli ne. All.: CedriniRAVENNA: Pochayivska, Maioli, Pieraccini 16, Ronchi 10, Sampieri, Girelli 12, Ragghianti 4, Rossi 2, Pirazzini 7, Dasara, Calabrese 5, Sabbatani 1. All.: LisoniArbitri: Forconi – Motta

Note. Parziali: 18-8; 24-24; 37-37

Non delude le attese il derby ravennate. A vincerlo è il Capra Team, capolista imbattuta dopo tredici gare. Applausi anche per l’Hakuna Matata, vicina a conquistare il secondo posto, che varrebbe l’accesso ai playoff insieme alle cugine. La partita è stata in equilibrio per trenta minuti poi nell’ultimo quarto il Capra Team piazza l’allungo decisivo grazie al break di 24-16. Al termine della prima fase mancano una giornata di regular season e quattro di fase ad orologio, ma San Pietro in Campiano dovrà recuperare anche la gara casalinga con il Granarolo Village, il 26 febbraio. Nell’ultimo turno di regular season invece,entrambe le ravennati giocheranno venerdì 21: il Capra Team alle 21 in casa con il CMP Bologna e l’Hakuna Matata alle 20.30 a Sasso Marconi. Classifica: Ravenna 26; San Pietro in Campiano* 20; Granarolo* 14; Virtus Imola 10; Bologna 8; Sasso Marconi* e Sunrise Rimini 8; Miramare* 0. * gare in meno