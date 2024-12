Il Comitato cittadino collabora con i bambini per doni e addobbi

Il Comitato cittadino di Borgo Montone organizza e promuove le varie attività natalizie previste in questi giorni. La prima, una delle più simboliche, è già avvenuta settimana scorsa con l’accensione e l’addobbo dell’albero, alto circa dieci metri e situato nella sede del Comitato (nella foto). Il valore aggiunto dell’abete è dato dal lavoro dei bambini della scuola elementare ’G. Mesini’ che hanno preparato tanti piccoli e originali doni con tutto materiale riciclato. I regali sono stati posizionati a fianco dell’albero.

Il Comitato, inoltre, ha donato un abete di 2,5 metri all’Hospice Villa Adalgisa, e l’albero illuminato è stato posizionato davanti all’ingresso della casa di cura di via Fiume Montone Abbandonato. I decori che ricoprono l’albero sono stati confezionati sempre dai bambini, aiutati dalle maestre, utilizzando materiali di riciclo.

Nell’atrio dell’Hospice, invece, è allestito il presepe storico orientale di Piergianni Gualtieri, visitabile fino al 6 gennaio.

Le attività che coinvolgono i bambini e l’Hospice non sono però terminate. Venerdì prossimo, il 20, i bambini saranno accompagnati nella struttura per un concertino di canti natalizi in programma alle 11. Più tardi, alle 15, l’Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni celebrerà la Messa con Don Paolo Babini, il parroco del quartiere. A seguire, canti natalizi e buffet.