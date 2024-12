Il Comune di Russi celebra l'accensione dell'albero di Natale con Voices of Joy

Il Comune di Russi festeggia l’accensione dell’albero di Natale con il concerto gospel dei Voices of Joy diretto da Daniela Peroni oggi alle 17 in piazzetta Dante. Il coro è composto da più di 70 coristi con un repertorio che spazia dai canti tradizionali natalizi alle composizioni moderne.

Il tour dei Voices of Joy in giro per la Romagna prosegue per tutto il periodo delle festività, a partire da sabato prossimo, il 14, quando alle 21 il gruppo sarà alla chiesa di Santa Maria Assunta a Solarolo. Il 17, invece, sarà a Faenza, alla chiesa di San Francesco (ore 21), il 20 alla casa residenza Il Fontanone (15.30), il 22 alle 15.30 a San Bartolomeo a San Zaccaria, il 26 al bar La Pesa di Faenza (18.30). Il primo gennaio il tour prosegue all’Osservanza di Brisighella, il 5 gennaio al Villaggio Advs a Ravenna (ore 15) e infine il 6 gennaio alle 20 in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola.