Il deputato Magi al Cube per parlare di clima

Riccardo Magi, deputato, segretario nazionale di +Europa, parteciperà all’evento di domani alle 21 all’hotel Cube di Fornace Zarattini. Il tema è ‘Il tempo è cambiato. Tecnica, scienza e politica. Strategie comuni per il clima’. Magi si confronterà con Michele de Pascale, Carlo Cacciamani, Mirella Dalfiume, Paride Antolini e Pierluigi Randi. "Secondo il Rapporto “United in Science 2023” – spiega Magi – , gli obiettivi di sviluppo sostenibile non saranno raggiunti se non si introducono misure per ridurre l’impatto delle attività antropiche, potenzialmente pericolose per l’ambiente e la vita umana. Primario è lo sforzo delle scienze meteorologiche, climatiche e legate all’acqua. Ma parte della politica oggi sembra ancora non capire".