Il dottor Vistoli va in pensione, un grazie dal paese

Sabato la comunità di Filo, località tra la nostra provincia (Comune di Alfonsine) e quella di Ferrara (Comune di Argenta), ha salutato e ringraziato il dottor Luca Vistoli, medico di famiglia che dopo 41 anni di attività è andato in pensione concedendosi un più che meritato riposo. La cerimonia, svoltasi nella saletta parrocchiale, ha visto la presenza del sindaco di Argenta Andrea Baldini, del presidente dell’associazione Fedeben, Daniele Alberti, di esponenti del volontariato e sindacali nonché di diversi assistiti residenti non solo a Filo, ma anche nelle limitrofe località di Molino e di Case Selvatiche. Tutti si sono congratulati per una lunga attività durante la quale il medico si è fatto stimare e benvolere per professionalità, preparazione e senso di umanità. Nel corso della bella e partecipata iniziativa il dottor Vistoli è stato omaggiato di una pergamena (a firma dell’ex presidente del locale consiglio di partecipazione, Giovanni Montanari) allegata ai nomi di 130 assistiti, e nella quale era incastonata una medaglia d’oro. Un segno di riconoscimento, molto apprezzato dal medico, che recava la seguente scritta: "Grazie Luca per gli oltre 40 anni dedicati alla cura della nostra salute. Ti siamo riconoscenti per la competenza, la cordiale simpatia, la solidarietà mostrata quando la medicina doveva cedere all’umana fragilità. Confidiamo che continuerai a farci dono della tua amicizia. E dei frutti preziosi della tua esperienza".

Lu.Sca.