"Il futuro va in quella direzione"

"Io sono un autista – racconta Roberto Padoan – e mi muovo in bici molto raramente. È un caso che proprio oggi la stia usando: è solo perché abbiamo l’autorimessa qui vicino. Prima, ho lavorato per 40 anni in centro storico, e allora mi muovevo sempre in bicicletta. Non conoscevo questa iniziativa della Regione, ma la trovo molto bella. Credo sia importante cercare di ridurre le emissioni e muoversi in modo sostenibile, lo dobbiamo fare per rendere la città più vivibile. Il futuro è senz’altro in quella direzione. Poi, sono convinto che Ravenna, per la sua conformazione, sia molto più comoda da girare in bicicletta che in macchina".