Il lughese Anthony Papa parrucchiere a Sanremo

Spazio alla creatività targata Lugo sul palcoscenico di Sanremo 2023, il festival della canzone italiana che inizierà martedì 7 per concludersi sabato 11 febbraio. Anthony Papa, parrucchiere lughese, è infatti in partenza per la ‘città dei fiori’ dove si occuperà di ‘mettere le mani’ nelle teste dei cantanti e dei vari partecipanti al tanto atteso spettacolo. Non è la prima volta che Papa pettina i protagonisti di Sanremo: lo aveva fatto anche nel 2020, proprio pochi giorni prima che scoppiasse l’allarme pandemia, che, per le conseguenti complicazioni organizzative, è stata la causa della rinuncia del coiffeur lughese a partecipare anche nel 2021 e nel 2022. Ma ora che tutto è più tranquillo, Papa è pronto per acconciare i cantanti, e non solo, della kermesse sanremese. "Sarò –, spiega – dietro le quinte delle produzioni Rai del Festival di Sanremo 2023 con il gruppo Al Pacino Look Maker, tra i parrucchieri ufficiali di Sanremo. L’esperienza del 2020 fu molto gratificante e ora mi preparo a vivere questa nuova esperienza: a Sanremo ogni volta è tutto nuovo, tra l’altro quest’anno sarà interessante vedere le novità post Covid della manifestazione". Anthony e i suoi colleghi saranno protagonisti anche di eventi televisivi paralleli dedicati al festival, tra cui le trasmissioni ‘La vita in diretta’, ‘Citofonare Rai 2’, ‘Oggi è un altro giorno’. In vista del festival, dice Anthony (il cui salone è in via Mentana 6 a Lugo), "sono carichissimo, perché, anche se ho già vissuto l’esperienza, so che si tratta di un’emozione sempre nuova. L’ambiente è emozionante perché anche dietro le quinte si è sempre ‘in diretta’ quindi non sai cosa ti può succedere nell’arco della giornata. Insomma è tutto molto adrenalinico. Ci tengo comunque a precisare che se io vivrò questa bella e gratificante esperienza lo devo alla mia clientela, che ha determinato il mio successo. Quindi farò in modo di viverla insieme alle mie clienti e ai miei clienti, rendendoli il più possibile partecipi, insomma vivere il tutto con le persone a cui voglio bene, tra cui anche i ragazzi del mio staff, che saranno disponibili per la clientela in tutto il periodo della mia assenza, dal 6 al 12 febbraio. Anche nel salone si vivrà la settimana di Sanremo". Proprio a Sanremo Papa festeggerà il suo 51° compleanno, il 7 febbraio. Nell’edizione 2020 il parrucchiere lughese ha pettinato, tra gli altri, il cantante Lewis Capaldi, e per quanto riguarda le aspettative per questa nuova edizione afferma: "Visto che partecipano anche i Modà, mi piacerebbe incontrare il batterista del gruppo, Claudio Dirani, anche lui lughese. Quali altri cantanti o partecipanti mi piacerebbe pettinare? Bè, Anna Oxa, che sa sempre rinnovarsi, o Chiara Ferragni, sarebbe molto gratificante". A Sanremo arriverà anche Zelensky, presidente dell’Ucraina, le piacerebbe pettinarlo? Al proposito Anthony Papa non ha dubbi: "Mi piacerebbe di più pettinare la pace".

Lorenza Montanari