Il nuovo ufficio di informazione turistica

Una sala più accogliente per dare il benvenuto ai turisti a Milano Marittima. Ieri mattina è stata inaugurata la nuova ’Welcome room’, il nuovo ufficio informazioni e accoglienza turistica. Per l’occasione erano presenti l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, il sindaco di Cervia Massimo Medri e il presidente della Fondazione Cervia In per il Turismo Luca Sirilli, insieme al comitato di gestione e a fra’ Luca Volontè, parroco moderatore nella parrocchia Stella Maris.

Digitale, interattiva e multimediale la sala è in viale Matteotti, all’altezza di piazzale Napoli, nel tratto di maggior flusso e a pochi passi dal centro della cittadina marittima. La parte esterna è stata curata con delle composizioni floreali, che rientrano nel progetto ’Giardini fioriti’, dalla Proloco di Milano Marittima. All’ingresso un qrcode, realizzato e donato alla città dalla Fondazione Ravenna Antica, e un totem interattivo attivo tutti i giorni h24, guidano i visitatori in un viaggio multimediale tra le pagine del nuovo portale turistico della città.