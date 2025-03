"Il parcheggio è un problema"

"Il corso di Beni Culturali mi piace molto – racconta lo studente 24enne Domenico Fusco – e sono pienamente convinto della mia scelta,

anche se siamo ancora all’inizio. Gli spazi

della facoltà mi piacciono, anche se spesso non si trova posto in biblioteca, soprattutto in periodo di esami.

Venendo da Russi, il mio problema principale è il parcheggio: qui intorno ci sono solo strisce blu e per trovare uno stallo libero ci vuole molto tempo.

Per questo, ho iniziato a parcheggiare in Darsena e venire a piedi da lì; il problema è che così devo partire un’ora prima".