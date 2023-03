Il progetto: a Conselice 1600 alberi da piantare

A Conselice, condizioni meteo permettendo, saranno ultimati a breve, a cura dell’impresa Delta Ambiente di Ravenna, gli interventi di forestazione (iniziati il 21 febbraio) per la creazione di tre aree boschive situate al confine del perimetro urbanizzato: si tratta delle aree verdi di via Puntiroli, che ha anche valenza idraulica, di via Della Cooperazione e di via Vivaldi, per un totale complessivo di circa 2 ettari. Grazie anche a ‘Eco Alberi’, ossia al progetto di forestazione urbana del Gruppo Hera, saranno messe a dimora 1.600 nuove piante fornite dalla Regione Emilia-Romagna, con dominanza di specie di latifoglie autoctone tipiche della pianura e delle bordure igrofile. Alberi che consentiranno la costituzione di una formazione forestale in grado di attenuare gli effetti del cambiamento climatico, in particolare lo stoccaggio a lungo termine del carbonio e la riduzione dell’effetto ‘isola di calore’ nonché di favorire la biodiversità locale, fornendo opportunità di riparo, riproduzionenidificazione e alimentazione a diversi gruppi funzionali animali e vegetali adattati all’ambiente ‘bosco’. Gli interventi, realizzati dal Comune di Conselice in collaborazione con Hera, sono finalizzati all’attuazione del bando ‘Piano di Azione ambientale per il Futuro sostenibile’, nell’ambito di ‘Mettiamo Radici per il Futuro’, progetto che prevede tra l’altro la distribuzione gratuita da parte della Regione Emilia-Romagna di piante forestali da piantumare e manutentare. Nello specifico, il progetto rientra nelle e linee programmatiche 2019-2024 dell’amministrazione comunale per la necessità di uno sviluppo sostenibile, l’esigenza di incrementare la piantumazione di nuove alberature, aumentare la biodiversità e avere una maggiore dotazione di spazi naturali. L’importo complessivo del progetto comporta una spesa complessiva di 55 mila euro, 30mila finanziati con fondi comunali e 25mila da Hera, pari a 25 euro ad albero per mille alberi, che serviranno per la piantumazione e manutenzione per almeno tre anni dell’area verde di via Puntiroli, una delle tre aree oggetto di forestazione. L’iniziativa sostiene interventi di piantumazione presentati da Comuni ed enti nei territori in cui la multiutility gestisce i servizi pubblici locali.

La collaborazione dei clienti è fondamentale, perché a supportarla sono le loro scelte di consumo energetico efficiente e di mobilità sostenibile. Per la messa a dimora e cura delle piante Herambiente, la società del Gruppo che si occupa di trattamento e recupero dei rifiuti, offre gratuitamente la fornitura di compost, un ammendante naturale prodotto in alcuni impianti della società, tra cui quello di Voltana, a partire dalla frazione organica dei rifiuti e da sfalci e potature. Per Conselice sono state messe a disposizione circa 28 tonnellate di compost per la messa a dimora e il mantenimento dei mille alberi.

lu.sca.