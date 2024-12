Il team manager Ducati. Davide Tardozzi premiato dal Comune

Nell’ambito di ’Sport valore comune’, l’iniziativa del Comune di Ravenna volta a valorizzare le eccellenze sportive locali – annoverandovi sia gli atleti che i volontari che dedicano il proprio tempo alle attività delle associazioni sportive del territorio – l’assessore allo Sport Giacomo Costantini ha consegnato ieri mattina in municipio un riconoscimento speciale alla carriera al ravennate Davide Tardozzi (foto), team manager di Ducati, conosciuto prima come pilota e poi come dirigente.

Da tanti anni in Ducati, Tardozzi ha raggiunto risultati eccezionali: nei campionati 2022 e 2023 ha festeggiato la vittoria del mondiale piloti con Francesco Bagnaia, mentre la vittoria del mondiale costruttori nel 2024 (6 in totale e quarta consecutiva) consacra Ducati come una delle Case motociclistiche più vincenti nella storia.