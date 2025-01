Il vescovo benedice gli animali

I proprietari di animali faentini ieri pomeriggio, in occasione della tradizione della benedizione degli animali, che si celebra il 17 gennaio in occasione di

Sant’Antonio Abate, si sono recati in piazza del Popolo di Faenza. A impartire la benedizione è stato il vescovo monsignor Mario Toso che poi si è fermato per un saluto ai proprietari e ai loro piccoli amici a quattro zampe (foto). All’appuntamento era presente il Sar Team Faenza Unità Cinofile da Soccorso, attivo da anni sul territorio, per alcune dimostrazioni.