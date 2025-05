Imprenditore arrestato: deve scontare una reclusione di 4 anni e 5 mesi

Ravenna, 28 maggio 2025 – Deve scontare in carcere un cumulo di pene il cittadino italiano tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Ravenna. L’altro pomeriggio, lunedì, gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna hanno proceduto all’arresto di un imprenditore ravennate destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della Corte di Appello di Bologna, quale provvedimento di cumulo di diverse condanne definitive.

Nello specifico l’uomo dovrà scontare una reclusione di quattro anni e cinque mesi per reati contro il patrimonio, sulla scorta di provvedimenti emessi dai Tribunali di Rovigo e di Ravenna. Per l’arrestato erano già scattate le manette nel dicembre 2023 in forza di una ordinanza di custodia in carcere e nel successivo aprile 2024 gli erano state sequestrate diverse società.

Il tutto nell’ambito di una indagine che lo vede accusato con altri per i delitti di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio e altri reati finanziari: frodi incentrate principalmente sui fondi erogati dall’UE. In seguito l’uomo è stato accompagnato in carcere dove sconterà le pene che gli sono state inflitte.