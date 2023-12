In piazzetta Pisacane una targa in ricordo del mitico Bar Neri Nella Piazzetta Pisacane è stata ricollocata la targa in ricordo del Bar Neri, aperto nel 1947 e chiuso nel 2002. La targa ricorda i 50 anni di fondazione, i 200 anni del Tricolore e i 300 anni della fondazione di Cervia.