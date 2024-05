Incarico definitivo per la dottoressa Martini

L’Ausl Romagna comunica che dal 24 maggio la dottoressa Helene Martini cesserà il proprio incarico provvisorio di medico di medicina generale e dal 25 maggio inizierà la propria attività di titolare di convenzione nei medesimi ambulatori di Russi presso la Casa della Comunità, in piazza Farini 39, e a San Pancrazio, in via Randi 11/1. "Gli assistiti che intendono confermarla o effettuare una nuova scelta del medico di medicina generale – spiega l’Ausl – possono avvalersi delle seguenti modalità operative: utilizzando il fascicolo sanitario elettronico; inviando all’indirizzo di posta elettronica sportellounico.ra@auslromagna.it il modulo di scelta, scaricabile nella sezione allegati del sito internet aziendale, compilato, firmato e completo del documento di identità del richiedente; telefonando per appuntamento al numero 0544-286661; rivolgendosi direttamente allo sportello unico Cup.