Incendio alla Eurodocks. Distrutto dalle fiamme un nastro trasportatore

Un rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri al porto di Ravenna alla Eurodocks di via Silvano Rubboli. Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha richiamato l’attenzione dei cittadini.

Le fiamme, per cause ancora da accertare, hanno interessato un nastro trasportatore utilizzato per movimentare farine. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco con autoscala, autobotti e un mezzo nautico, supportati da una seconda squadra. La Capitaneria di Porto è intervenuta per monitorare la situazione. L’incendio è stato domato nella sua fase più critica nel corso del pomeriggio.