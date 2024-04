Incendio di Copenaghen. C’è un mosaico ravennate

C’è anche un mosaico ravennate tra le opere presenti al ‘Børsen’, l’edificio storico del XVII secolo nel centro di Copenaghen, vecchia sede della Borsa che ha preso fuoco tre giorni fa. Al piano terreno infatti si trova anche una significativa e composita opera in mosaico realizzata dal Gruppo mosaicisti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e della quale non ci sono al momento notizie certe. L’opera fu eseguita dallo storico Gruppo di cui furono membri alcuni dei maggiori artisti del mosaico ravennate del Novecento, come Sergio Cicognani, Renato Signorini, Ines Morigi Berti , Libera Musiani, Romolo Papa, con la direzione di Giuseppe Salietti. Proprio il direttore del Gruppo cita in prima persona la realizzazione del grande mosaico danese nel volume ‘Passione e rigore’ curato da Felice Nittolo.

L’incendio è divampato nella notte del 16 aprile nell’edificio della Borsa di Copenaghen conosciuta in danese come ’Børsen’. Di enormi dimensioni ha fatto crollare anche la guglia di 54 metri dell’edificio commissionato dal re Cristiano IV e costruito tra il 1619 e il 1640,e che oggi era in fase di ristrutturazione. Situato accanto al Parlamento danese, il Palazzo di Christiansborg, l’edificio ha ospitato la borsa valori fino agli anni ‘70, ed è attualmente sede della Camera di Commercio danese ma anche di una importante collezione pubblica di opere d’arte, oggi in larga parte distrutte dal rogo.

Nelle ore in cui i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere le fiamme, molti cittadini si sono offerti di aiutare a salvare i dipinti di valore e altri oggetti preziosi all’interno dell’edificio.

Tra i quadri tratti in salvo dalle fiamme c’è anche un famoso dipinto del pittore danese Peder Severin Krøyer. Le immagini dei cittadini che trasportano la grande tela per portarla in salvo ha fatto il giro del web.