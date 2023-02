Incendio Ravenna, nella notte fiamme e fumo in un appartamento. Palazzina evacuata e 8 intossicati

Incendio nella notte in via del Mugello (Foto Zani)

Ravenna, 4 febbraio 2023 – Paura e fiamme nella notte in via del Mugello. Alle quattro è scattato l’allarme alla centrale dei vigili del fuoco per un incendio divampato nell’appartamento posto all’ultimo piano di una palazzina.

Sul posto sono arrivati immediatamente i pompieri e l’intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Otto le persone, tutti residenti nella palazzina, che sono state portate in ospedale con un inizio di intossicazione da fumo. Le loro condizioni non sono però gravi. Per capire il motivo del rogo stanno indagando i vigili del fuoco e la polizia.