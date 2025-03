Incidente a Ravenna: l’auto entra dentro al camion

Ravenna, 19 marzo 2025 – Grave incidente stradale questa mattina all’incrocio tra via Canala e via San Giuseppe a Ravenna. Un’auto è praticamente entrata dentro a un camion. Il giovane alla guida della vettura è stato trasportato in elicottero in ‘codice rosso’ al ‘Bufalini’ di Cesena. L’uomo alla guida del furgone, rimasto anche lui ferito ma in modo meno grave, è stato trasportato in ambulanza in ospedale.

Erano circa le 8.30 di questa mattina quando, per una mancata precedenza, l’auto è praticamente entrata dentro al camion. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con elicottero e ambulanza, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico con la via Canala che è stata chiusa al traffico.