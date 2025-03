Tragedia alle porte di Ravenna: con lo scooter contro l’auto, centauro muore a 57 anni

Ravenna, 7 marzo 2025 – Un altro tragico incidente stradale in serata in città ha visto un 57enne ravennate perdere la vita dopo lo schianto del 23 febbraio scorso in via Cerba, a Sant’Antonio, in cui è morto lo studente 19enne Mattia Palumbo. L’incidente si è verificato in via Fosso di Miglio nella circonvallazione nord appena fuori le mura di Ravenna.

Erano circa le 19 quando il 57enne ravennate, che viaggiava in sella a uno scooter Yamaha XMax con direzione via Canalazzo-via Mattei, per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale di Ravenna, all’altezza del ponte sopra la ferrovia ha invaso la carreggiata opposta di via Fosso di Miglio dove stava arrivando un Fiat Doblò. Il conducente del veicolo, accortosi dell’invasione di corsia dello scooter, ha tentato di spostarsi verso il bordo della propria carreggiata, ma purtroppo non è riuscito a evitare l’impatto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con gli operatori sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto a bordo di un’ambulanza e l’auto con il medico che, dopo aver tentato alcune disperate manovre di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 57enne.

Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Ravenna per i rilievi e la gestione del traffico, rimasto paralizzato in particolare nel tratto compreso tra la rotonda Svezia e la rotonda Polonia. Ora gli agenti dovranno capire le cause che hanno portato l’uomo a invadere la corsia di marcia opposta. Non è escluso che all’origine dell’incidente possa esserci un malore.