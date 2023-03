Incidente oggi a Lugo ciclista investita finisce in ospedale

Lugo (Ravenna), 30 marzo 2023 – E’ stata trasportata in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena la ciclista 77enne che oggi intorno a mezzogiorno alle porte di Lugo, mentre stava percorrendo via Quarantola diretta verso il centro città, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, è stata investita da un veicolo commerciale leggero condotto da un 25enne che procedeva lungo la stessa direzione di marcia, ossia da Fusignano verso Lugo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, mentre in un vicina rotatoria è atterrato l’elicottero. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza la donna, che ha riportato un trauma cranico rimanendo cosciente, è stata traspordata sul velivolo che è poi decollato per il nosocomio cesenate.

Ad effettuare i rilievi di legge e a regolare il traffico a senso unico alternato è stato il nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna.