Incidente lungo la strada statale Adriatica a Ravenna: tre feriti

Voltana (Ravenna), 30 giugno 2024 - A poche ore dal pauroso incidente avvenuto alle porte di Lugo che ha visto coinvolta una ciclista 49enne (scontratasi frontalmente con un’auto e trascinata per una trentina di metri), nel primo pomeriggio di oggi (domenica) le strade della Bassa Romagna hanno registrato un altro grave sinistro stradale. Intorno alle 14 lungo la SS 16 ‘Adriatica’ all’altezza di Voltana, un 76enne che al volante di una Fiat Tipo’ e procedeva in direzione Ferrara, ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e finendo nel fossato.

A bordo c'erano la moglie e, sul sedile posteriore, il fratello 86enne del conducente. A riportare la peggio è stato quest'ultimo, trasportato con l'elicottero di 'Bologna Soccorso' all'ospedale di Cona (Fe). Ferite di media gravità per le altre due persone coinvolte. Sul posto sono inoltre intervenute due ambulanze, i Vigili del Fuoco di Lugo e per i rilievi e la viabilità la Polizia Locale della Bassa Romagna.