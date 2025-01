Incontri fra la Cia e i suoi associati

Torna ’La Cia incontra gli associati’, il ciclo di appuntamenti promosso da Cia Romagna per approfondire temi importanti insieme ai più significativi aggiornamenti normativi e di attualità. Si inizia domani, alle 20, nella sala Nullo Baldini di via Faentina 106. Nei 13 appuntamenti si affronteranno questi temi: il giusto reddito passando dall’equilibrio dei prezzi nella filiera; la tutela delle aree interne e montane; la copertura del rischio; Agricat; la difficoltà a reperire manodopera; la digitalizzazione del quaderno di campagna; ristori per le calamità 2023 e 2024. L’incontro successivo alle 20 del 27 gennaio a S. Pietro in Vincoli, via Pistocchi 41.