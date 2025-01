Incontro con il divulgatore Daniele Zovi. Focus sulla montagna e la vita da forestale

Proseguono gli appuntamenti alla biblioteca Classense all’interno della mostra ’Una montagna di voci’. Oggi alle 17.30, nella sala Muratori, si terrà l’incontro con Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici che offrirà un viaggio “sentimentale” attraverso i suoi libri, permettendo di approfondire il suo rapporto con la scrittura e di scoprire curiosi aneddoti della sua vita da forestale. Zovi è stato di generale di brigata nei Carabinieri-Forestale per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige L’ingresso è libero. Per ulteriori info: 0544-482112 / informazioni@classense.ra.it.

Sabato alle 10.30 è invece previsto il laboratorio per i più piccoli (6-10 anni) ’Un viaggio in montagna. In cammino tra libri e storie’. I partecipanti scopriranno la bellezza dei paesaggi montani ascoltando storie e racconti sul tema e parteciperanno a un laboratorio creativo (su prenotazione, segreteriaclas@comune.ra.it).