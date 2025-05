Incontro con l’atleta paralimpico Oney Tapia

Alle 18, nel complesso di Sant’Apollinare Nuovo, Maurizio Boldrini presenterà il libro ’La luce oltre la siepe’ (edito dall’Opera di Religione) assieme a Oney Tapia, atleta paralimpico vincitore di una medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Parigi. Alla presentazione, oltre ai due autori, parteciperanno Dino Angelaccio, coadiutore del Gruppo Accessibilità universale dell’Osservatorio nazionale delle persone con disabilità e Andrea Romagnoli, direttore dell’Opera di Religione.

Oney Tapia perse la vista per un incidente sul lavoro. Il libro è la testimonianza di chi non ha solo vinto ori. Ma è caduto, è rimasto al buio. E da lì ha deciso di ripartire, "trasformando quella che poteva appunto essere una siepe, una barriera in un’occasione di una nuova esperienza". Il racconto che fa a Boldrini, giornalista, parla poi delle medaglie, dell’infanzia a Cuba e dell’incidente, del suo rapporto con i sensi, della notorietà nata dalla vittoria a ’Ballando con le stelle’, del suo impegno per l’inclusione, a fianco dell’Opera di Religione per la quale è stato testimonial del progetto di accessibilità ’Mosaici for all’.