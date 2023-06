"Incrocio a Tagliata da rivedere"

Interpellanza del gruppo consiliare Romagna Cervese riguardante la viabilità del territorio. Quattro le domande alle quali i consiglieri Salomoni e Garoia chiedono risposta scritta. Anzitutto se "il crocevia di Tagliata sarà oggetto di revisione per quanto riguarda il diritto di precedenza, assai anomalo, che hanno i percorrenti di via Sicilia rispetto a quelli di via Pinarella". Nell’incrocio appena citato, "verranno presi accorgimenti circa la potatura della pianta che oscura parzialmente l’impianto semaforico di viale Sicilia?". Ancora: "Si ritiene di apportare qualche modifica al crocevia ubicato fra via Tritone e via Pinarella per renderlo più sicuro e visibile all’utenza proveniente da sud? Quando verrà sistemata la segnaletica nel parcheggio fra il Comando Arma dei Carabinieri e l’Ospedale San Giorgio?". Quella orizzontale "è sbiadita e la verticale è coperta o poco visibile".