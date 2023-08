"Incuriosita dalla vasta scelta di corsi"

Anna Dalmonte, cosa l’ha portata a scegliere di studiare Scienze della Comunicazione?

"Il fatto di avere ampia scelta sui corsi da seguire, molti dei quali inerenti alle mie passioni".

L’università si sceglie sulla base delle passioni o in vista del lavoro?

"Credo sia una mediazione tra le due cose. È importante concentrarsi su ciò che piace, ma bisogna anche tenere in considerazione la meta finale e ciò che, tramite la facoltà scelta, è possibile raggiungere".

Ha dovuto superare un test d’ingresso?

"Ho dovuto sostenere un TOLC e l’ho superato".

C’è qualcosa per cui pensa di non essere stato preparato bene e che temi dell’Università?

"L’organizzazione sicuramente sarà molto differente rispetto a quella del liceo. Temo la vastità del campus, delle aule, gli esami e tutte le novità, che non so se sono in grado di affrontare. Spero di abituarmi presto al nuovo clima scolastico".

Nella foto: Anna Dalmonte dopo il diploma di Maturità