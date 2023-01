Independent Music Week e al Piccadilly di Faenza c’è il veglione romagnolo

Torna per la seconda edizione l’Independent Music Week, un incontro online su Link Zoom e in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Mei (Meeting delle etichette indipendenti) di Faenza, in programma oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 (con conclusioni domani alle 10) sui bandi fatti e in essere e futuri per coloro che sono legati al circuito del Coordinamento StaGe! e Indies e non solo.

Grande concerto, poi, stasera alle 21 al Piccadilly club di via Cavour a Faenza per il grande ritorno del Veglione Romagnolo con le Emisurela, quartetto acustico folk di giovanissime guidato dalle sorelle Anna e Angela De Leo, e con la guest star Roberta Cappelletti, voce del folklore romagnolo. Sarà presentato il brano ‘Aria Felliniana’. La serata è organizzata da Giordano Sangiorgi con Casadei Sonora.