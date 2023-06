Insegnante cade in acqua e muore, due indagati per il decesso di Elisa Rossi

Ravenna, 8 giugno 2023 – Una morte prematura quanto inspiegabile quella di Elisa Rossi, insegnante 51enne deceduta nella notte tra venerdì e sabato a Marina di Ravenna a margine di una giornata in barca con amici. E proprio per fare chiarezza sull’accaduto, il pm di turno Silvia Ziniti, in seguito a specifica segnalazione, ha incaricato il medico legale Giovanna Del Balzo di Verona di eseguire l’autopsia. L’esame verrà affidato domani. Intanto, come atto dovuto, sono stati notificati due avvisi di garanzia: al presidente e alla responsabile del servizio di prevenzione e protezione del circolo rivierasco che ha fatto da contesto alla tragedia. Per loro si profila l’accusa di omicidio colposo in cooperazione in attesa che il coroner scaligero depositi la propria relazione. I due indagati avranno a loro volta modo di avvalersi di consulenti di fiducia. Lo stesso potranno fare le parti offese: i tre figli della defunta oltre alla sorella, al compagno e alla madre (la donna era da due anni orfana di padre).

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna ha perso la vita dopo essere caduta in acqua da un pontile sul quale era uscita per fumare mentre preparava la cena per gli amici. Il suo corpo è stato recuperato parecchi minuti dopo. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto. Al momento non risultano testimoni: ma le telecamere del circuito di videosorveglianza potrebbero avere registrato tutto.

Il medico legale dovrà stabilire ora se la morte sia giunta in seguito a un improvviso malore con conseguente ma ininfluente caduta in acqua; se invece il decesso sia arrivato per annegamento e se, in questo caso, la caduta sia stata influenzata da un mancamento o meno.

In seconda battuta la procura dovrà accertare se la struttura in questione avesse l’obbligo o meno di contenere dotazioni in grado di prevenire situazioni di questo tipo: vedi camminamenti antiscivolo con certe caratteristiche o balaustre anticaduta con precise indicazioni su altezza e forma. Meno importanti ma pur sempre destinate a entrare nel fascicolo, appaiono essere altre informazioni al contorno: ovvero se la defunta fosse formalmente - come finora emerso - socia della struttura e proprietaria della barca.

L’improvvisa morte della 51enne ha determinato incredulità: vicepreside dell’istituto comprensivo ‘Guido Novello’, insegnava anche italiano alla primaria ‘Giovanni Pascoli’. Le sue doti sia professionali che umane, la vedevano molto apprezzata. I funerali si terranno non appena dalla procura arriverà il nulla osta.