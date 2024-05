‘Insieme, mano nella mano’. Con Mingardi al teatro Rasi

Questa sera alle 21 il teatro Rasi di Ravenna sarà il palcoscenico di ‘Insieme, mano nella mano: scienza, arte, solidarietà’. Un evento che coinvolge il pubblico con esperti e grandi musicisti fianco a fianco per sensibilizzare sul tema della lotta contro il cancro. L’ospite d’onore della serata sarà Andrea Mingardi, protagonista della musica italiana, bluesman, scrittore e fondatore della Nazionale cantanti. Mingardi, celebre per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo e per il memorabile duetto con Mina nella canzone ‘Mogol e Battisti’, sarà affiancato da alcuni componenti della sua band: la grande vocalist Emanuela Cortesi e il celebre tastierista Maurizio Tirelli.

Sul palco saliranno altri artisti di grande calibro come il soprano pop lirico Federica Balucani e il pianista ravennate Marco Santià. Il programma della serata includerà i cantautori Ludovica Amati e Alessio Creatura e ci saranno numerose performance di danza degli allievi del Ravenna Ballet Studio.

Per trattare l’aspetto scientifico interverranno esperti come l’oncologa Chiara Bennati, la psicoterapeuta Cinzia Baccaglini e la dietista Sara Boni, che discuteranno di prevenzione e qualità della vita. La conduzione sarà affidata alla giornalista e testimonial dello Ior Federica Mosconi, con la regia di Roberto Vecchi, autore Rai. I proventi della serata saranno destinati all’ammodernamento della sala d’aspetto del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Ravenna, per migliorare il comfort dei pazienti e delle loro famiglie.

I biglietti, 15 euro interi e 12 ridotti, saranno disponibili alla biglietteria di via di Roma 39 dalle 20.