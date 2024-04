Interventi post alluvione, via libera alla Sogedis

È stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Lugo la convenzione che affida l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza post alluvione del valore di oltre 500.000 euro individuati dall’ente commissariale alla Sogedis Spa, società di ingegneria e assistenza tecnica specialistica interamente partecipata dallo Stato Italiano. L’elenco degli interventi che saranno eseguiti sul territorio riguardano la messa in sicurezza di bacini scolanti, la realizzazione di nuove casse di laminazione ed il rifacimento di tratti di strada o di intere vie. Scendendo nei particolari, il piano interventi riguarda la messa in sicurezza del bacino scolante del canale di bonifica ‘Canaletta di Budrio’ nella zona di Lugo Sud con la realizzazione dei primi due lotti del 4° stralcio dei lavori per un importo di 2 milioni di euro e la realizzazione di un intervento simile anche sul canale Brignani, nella zona di Lugo Sud/Ovest con la realizzazione di nuove vasche di laminazione ed il completamento di quella del Parco Golfera più ulteriori vasche eventuali per 3 milioni di euro.

Sul fronte viabilità, sono previsti vari rifacimenti, a partire da quello sulla via Lunga Inferiore nel tratto che dalla rotatoria delle Cinque Vie raggiunge la Provinciale Maiano per 1 milione e 600.000 euro e continuando con il tratto, sulla via Cantarana, compreso fra via Lunga Inferiore e via Canalvecchio per un milione e 200.000 euro, l’intera via Chiese Catene per 700.000 euro, un tratto della via Canaletta per 600.000 euro, la via Leonelli fra San Lorenzo e Cà di Lugo per 700.000 euro e con vari interventi di bonifica eseguiti nelle vie del centro e nel circondario (via Mentana, De Brozzi, Piratello, Felisio, Quarantola, Circondario Ponente, Sud, Viale Oriani, De Pinedo, Masi, via Acquacalda e Foro Boario) per un totale 5 milioni e 900.000 euro. In relazione agli interventi previsti "la società Sogesid Spa – si legge nella delibera del consiglio – assicura l’esecuzione delle attività tecnico-specialistiche, amministrativo-legali ed economico-finanziarie previste dal codice degli appalti", fra cui affidamento dei lavori, verifica dei livelli della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Il coordinamento delle varie fasi sarà affidato ai program manager individuati e dedicati al fine di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento complessivo delle varie attività.

Monia Savioli