"Io ce l’ho da anni e sono contento"

Antonio Lazzari ha un’auto elettrica da 5 anni: "Ho fatto 110mila km, una volta provata non si torna più indietro: è più comoda di un’auto termica e anche se l’investimento iniziale è elevato le spese per mantenerla nel tempo sono molto basse. Ricaricando in casa diventa molto vantaggioso, nelle giornate di sole ricarico completamente gratis con i pannelli fotovoltaici. Altro aspetto molto importante soprattutto in Emilia-Romagna è che si abbattono drasticamente le polveri sottili in città. Cambia proprio il concetto di mobilità, sul lungo tragitto serve fare una programmazione in anticipo ma le soste necessarie per il rifornimento diventano occasione per fare altre attività".