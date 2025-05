L’1 e 2 giugno ingresso libero ai musei e siti nazionali

Oggi, alle 17, presso la sala della farmacia del Museo Nazionale terzo appuntamento di ’Living music’ proposto dal Conservatorio Verdi. Migena Lleshi, Leonardo Rossi e Riccardo Monti propongono ’Voices from… clarinets’. Domenica e lunedì 2 sono due giorni di accesso gratuito in tutti i musei e siti nazionali: la basilica di S. Apollinare in Classe, il Battistero degli Ariani, il Mausoleo di Teodorico, il Museo Nazionale, la Villa romana di Russi, il Palazzo di Teodorico (solo lunedì 2). Domenica, al Museo Nazionale, alle 11 e alle 17 ’Sogni Musicali. L’arte dei giovani musicisti’; il Conservatorio Verdi propone un repertorio per tromboni nell’appuntamento del mattino e per violino, flauto e pianoforte alle 17. Alla Basilica di S. Apollinare in Classe alle 11 la celebrazione nell’ambito di Ravenna Festival e in occasione dell’Anno Giubilare 2025 ’In templo Domini’, Liturgie nelle basiliche.