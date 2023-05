La Bcc riapre i servizi con una filiale mobile

La Bcc riapre a Castel Bolognse con una filiale mobile in piazza Fanti. L’apertura avverrà domani alle ore 11 e proseguirà con i consueti orari fino a quando non saranno ripristinati i locali della sede allagata, la quale ha subìto danni significativi che hanno provocato l’interruzione dei servizi. A breve anche a Solarolo sarà operativa una filiale temporanea. Tutte le altre filiali sono aperte. "In momenti come questi le parole stentano a uscire e a rappresentare quello che ciascuno di noi che vive e lavora in questo territorio sta provando – dice Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale –. Le nostre famiglie, i nostri amici, i nostri vicini: tutti siamo toccati da questa sofferenza".La filiale mobile avrà una cassa e due uffici di consulenza. Il restante personale della filiale sarà operativo al primo piano dell’edificio, accessibile da via Morini. Entro lunedì ci sarà anche il bancomat.